Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию, несмотря на задержку в реализации проекта. Об этом сказано в годовом отчёте одного из партнеров российского «Газпрома» по проекту — германской компании Uniper.

В документе подчёркивается, что газопровод «является важным проектом для обеспечения безопасности поставок газа в Европу».

Мы ожидаем, что «Северный поток — 2» <...> будет транспортировать нам до 55 млрд кубометров газа в год, — цитирует отчёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что германское общество защиты окружающей среды решило добиться остановки реализации проекта, чтобы провести повторную проверку его экологической безопасности.

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