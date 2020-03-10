https://static.news.ru/photo/523a85e0-62a5-11ea-b4ab-fa163e074e61_660.jpgФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Газопровод «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию, несмотря на задержку в реализации проекта. Об этом сказано в годовом отчёте одного из партнеров российского «Газпрома» по проекту — германской компании Uniper.
В документе подчёркивается, что газопровод «является важным проектом для обеспечения безопасности поставок газа в Европу».
Мы ожидаем, что «Северный поток — 2» <...> будет транспортировать нам до 55 млрд кубометров газа в год, — цитирует отчёт ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что германское общество защиты окружающей среды решило добиться остановки реализации проекта, чтобы провести повторную проверку его экологической безопасности.