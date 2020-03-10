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Паника на рынках 9 марта 2020 года — реакция на обвал нефтяных котировок в неожиданных масштабах. Но 10 марта баррель подорожал до $35. Российские биржи наверняка отыграют падение снижением индексов.

В такой ситуации Центробанк РФ старается предотвратить резкое ослабление рубля, хотя национальная валюта рухнула на Forex. Но определённые выводы делать рано, прокомментировал ситуацию для NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём...