https://static.news.ru/photo/e7b82e88-d628-11e9-b56f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Исполнительный директор Восточного комитета экономики ФРГ Михаэль Хармс заявил, что власти страны исполнят решение Европейского суда об ограничении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL, хотя и считают его неоправданным.

Это решение экономически неоправданно, потому что о какой-то реорганизации поставок речи здесь не идёт. Доступ физический к этой трубе может быть только российского газа, поэтому экономически оно не имеет смысла, — сообщил РИА Новости руководитель комитета.

Он добавил, что теперь придётся искать креативное решение, чтобы выполнить решение суда. По словам Хармса, в ближайшее время члены Восточного комитета экономики ФРГ сформулируют и озвучат официальную позицию.

Ранее News.ru писал, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года по использованию компанией «Газпром» газопровода OPAL, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Российской стороне запретили запускать нитку на полную мощность.