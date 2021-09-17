В Германии раскрыли способ остановить запуск «Северного потока — 2»

Запуск газопровода «Северный поток — 2» может быть остановлен, если партия «Зелёных» сумеет войти в состав правительства Германии по итогам предстоящих парламентских выборов. Об этом изданию Die Tageszeitung заявил заместитель председателя партии Оливер Кришер.

Он пояснил, что «Зелёным» нужно добиться отсрочки ввода газопровода в эксплуатацию до выборов в бундестаг, которые должны состояться 26 сентября. Если «Зелёные» по итогам голосования получат места в кабмине, то они рассчитывают самостоятельно воспрепятствовать запуску «Северного потока — 2».

По словам Кришера, если все разрешения на эксплуатацию газопровода выдаст действующее правительство Германии, то остановить его запуск станет гораздо труднее. Кроме того, подобные попытки приведут к искам о возмещении убытков «в огромных размерах».

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября. В Европейской комиссии ранее заявили, что процедура его сертификации может занять до двух месяцев, а в случае появления объективных причин продлится ещё дольше.

Ранее политолог Игорь Шатров отметил, что борьба против газопровода продолжится и после его ввода в эксплуатацию. Он пояснил, что США продолжат давить на Европу, чтобы переключить её на свой сжиженный газ.