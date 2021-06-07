В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину

https://static.news.ru/photo/8e18eb4c-c6e0-11eb-9f71-96000091f725_660.jpg Штеффен Зайберт Фото: Frederic Kern via www.imago-imag/Global Look Press

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт призвал сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2». Такое мнение он высказал в разговоре с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Для правительства ФРГ центральное значение имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны — транзитёра газа и с запуском «Северного потока — 2», — подчеркнул Зайберт.

По его словам, Россия и Украина подали важный сигнал касательно обеспечения безопасности газоснабжения Европы, подписав договор о транзите. В Германии надеются, что этот договор будет соблюдаться.

Проект включает строительство двух ниток мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии.

Накануне завершились работы по укладке первой нитки российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили представители компании Nord Stream 2 — оператора проекта.