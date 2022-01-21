В Германии призвали не спекулировать на теме отключения России от SWIFT

Отключение от международной платёжной системы SWIFT станет самой жёсткой экономической санкцией в отношении России в случае агрессии в отношении Украины. Однако на данной теме не следует спекулировать, сказал вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек журналу Der Spiegel.

Это крайняя экономическая санкция, но я не буду здесь спекулировать, — цитирует издание его слова.

Вице-канцлер добавил, что целью санкций является снижение напряжённости и перечислять их абстрактно бессмысленно.

К отключению России от SWIFT правящую в Германии коалицию некоторое время назад призвал посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Применение такого ограничения в отношении РФ допускают и в США. В Белом доме заявили, что Вашингтон продолжает консультации со своими партнёрами по данному вопросу.

В Москве считают, что отключение России от SWIFT может дестабилизировать ситуацию на Украине и привести к гражданской войне.