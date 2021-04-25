В Германии призвали не давить на Россию «Северным потоком – 2»

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не стоит рассматривать проект «Северный поток — 2» как рычаг влияния на Россию. Об этом он сказал в интервью местному информационному порталу t-online.

При этом, по мнению Мааса, говорить о газопроводе независимо от поведения России нельзя.

Но «Северный поток — 2» всё чаще объявляют некоей панацеей, при помощи которой можно урезонить Россию. Однако это не соответствует реальности в условиях, когда Европа одновременно покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объёмах покупают у России нефть, — считает глава немецкого МИД.

Маас подчеркнул, что газопровод важен для Германии с точки зрения энергетической политики.

Ранее стало известно, что в Берлине готовят план Б по «Северному потоку — 2».

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья России по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.

На территории Дании работы по подводной прокладке трубопровода «Северный поток — 2» завершатся в мае 2021 года, после чего начнутся работы на территории Германии.