В Германии придумали, как лишить Россию лидерства в поставках газа

В Германии нашли способ «противостоять» России в связи с повышением цены на голубое топливо в Европе. Немецкий журналист Кристофер Хервартц заявил, что страны Европейского союза должны приобретать газ вместе, а пока это они делают по отдельности, передаёт издание Handelsblatt.

По его словам, главы европейских государств всерьёз обсуждают такое развитие ситуации.

Министры энергетики хотят обсудить это на следующей неделе, — подчеркнул Хервартц.

Он отметил, что в своём стремлении к энергетической независимости от Москвы Европа должна также сделать ставку на возобновляемые источники: воду, солнце и ветер.

Причиной таких настроений является нестабильная ситуация на нефтегазовом рынке: с августа фьючерсы газа выросли в цене более чем в 2,5 раза. В начале октября был поставлен своеобразный рекорд, тогда за тысячу кубометров давали $1937, тогда как в конце лета стоимость составляла $515.

На сегодняшний день цена стабилизировалась, но остаётся достаточно высокой. По мнению экспертов, это может быть обусловлено рядом факторов, в числе которых низкий уровень заполнения подземных хранилищ газа в странах Евросоюза, ограниченными предложениями основных поставщиков, а также и большим интересом к этому энергоресурсу в азиатских государствах.

Ранее в Кремле ответили на обвинения Запада в том, что Россия якобы использует газ в качестве политического оружия. По словам президента России Владимира Путина, Москва полностью выполняет свои обязательства перед партнёрами из Европы и даже готова увеличить поставки.