В Германии предупредили о последствиях отказа от российских энергоресурсов

Отказ от импорта российских энергоресурсов может причинить «необратимый ущерб» промышленности и бизнесу Германии. Кроме того, это будет иметь непредсказуемые последствия для теплоснабжения населения, заявил изданию Handelsblatt глава энергетической компании RWE Маркус Креббер.

Немедленная остановка будет иметь непредвиденные последствия для теплоснабжения жилых домов, — сказал Креббер.

Он добавил, что при вводе санкций в отношении России Германия должна быть готова выдержать возможные последствия.

Handelsblatt отмечает, что в последнее время цены на газ и уголь неуклонно растут. В связи с этим ряд немецких компаний был вынужден взять крупные кредиты для поддержания ликвидности.

Ранее эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен предупредил, что полный отказ от импорта энергоресурсов из России грозит Швейцарии потерей 4% ВВП, а каждому гражданину обойдётся в три тысячи франков ежегодно. По его словам, подобные последствия могут привести к промышленной рецессии.