В Германии предложили увеличить поставки газа из России

Политолог Александр Рар предложил Германии договориться с Россией об увеличении поставок газа. Потребность в нём у страны может возникнуть на фоне энергетического перехода, написал специалист в Twitter.

Поскольку мы полностью отказываемся от атомной энергетики в 2022 году и постепенно — от угля, мощности должны быть увеличены за счет газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород — пояснил политолог.

И в этом случае, считает эксперт, лучшим вариантом будут договорённости с Россией.

Однако Россия остаётся нашим основным поставщиком газа. Так что надо договариваться с Россией, — написал Рар.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о том, что на данный момент никаких объективных причин в Германии для затягивания сроков сертификации оператора «Северного потока — 2» нет, а проект политизирован искусственно, заявил он в интервью РИА Новости. Он также отметил, что газопровод строился с соблюдением европейского законодательства.