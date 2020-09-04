В Германии пояснили, что позволило России стать неуязвимой перед санкциями

https://static.news.ru/photo/4c1f3060-ef19-11ea-8214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Журналист немецкого издания Die Welt Хольгер Цшэпитц заявил, что Россия стала неуязвимой для санкционного давления.

Он пояснил, что пандемия коронавирусной инфекции и последовавший кризис позволили нарастить РФ валютные резервы, сообщает РИА Новости.

По данным издания, Россия находится на пятом месте в мировом рейтинге по величине финансовых резервов. К тому же в рейтинге по размеру госдолга РФ занимает шестую строчку с конца. И таких результатов страна добилась даже на фоне антироссийских санкций, отмечает журналист.

Хольгер Цшэпитц считает, что успешными для экономики России стали принципы, которых придерживается российский лидер Владимир Путин: избегание слишком высокой долговой нагрузки, наращивание финансовых резервов и реструктуризации российских валютных резервов — отказ от доллара за счёт увеличения запасов золота.

Как писал NEWS.ru ранее, правящий блок в ФРГ не исключил возможность санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. По версии правительства Германии, российский оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок».