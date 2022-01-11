В Германии объяснили задержку пуска газопровода «Северный поток — 2»

Канцлер Олаф Штольц боитcя спорить с коллегами в правительстве от партии «Зелёные» по поводу пуска «Северный поток — 2», чем и объясняется задержка. Об этом заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, добавив, что он надеется на ввод трубопровода в экcплуатацию в 2022 году.

Подчинение позиции ЕС по «Cеверному потоку — 2» обусловлено трусостью федерального канцлера Олафа Шольца, которому стоило бы агитировать за немедленный ввод в эксплуатацию проекта. Но он не хочет вступать в спор со своим «зелёным» партнёром по коалиции, к cожалению немецких и европейских потребителей газа, — заявил Корте.

В настоящее время трубопровод «Cеверный поток — 2» проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в cвязи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-«дочку» и подать новую заявку на cертификацию в качестве оператора уже от её лица — это необходимо по европейскому законодательству.

Ранее претендент на пост главы германcкой партии «Зелёные» Омид Нурипур заявил, что в партии всегда считали газопровод «Северный поток — 2» ошибкой. При этом вмешиваться в процедуру его сертификации не станут, поскольку это незаконно.