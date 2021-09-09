В Германии отказались комментировать запуск «Северного потока — 2»

В Министерстве энергетики Мекленбурга — Передней Померании отказались комментировать возможность запуска «Северного потока — 2» в октябре. Об этом заявил РИА Новости представитель германского ведомства.

Касательно планов Nord Stream 2 AG обратитесь, пожалуйста, непосредственно в компанию, — ответил он на вопрос, может ли газопровод быть запущен 1 октября.

В Минэнерго уточнили, что для выдачи разрешения на приём газа регулятору — горнодобывающему управлению Штральзунда — должны предоставить документацию, которая подтверждает герметичность, прочность и наличие предохранительных устройств двух ниток газопровода. Эти документы необходимо предоставить регулятору перед первым заполнением газопровода, однако этого пока не произошло.

Ранее глава Министерства экономики Австрии Маргарита Шрамбек поддержала завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2», отметив, что «это ещё больше повысит надёжность снабжения Европы». Она добавила, что ещё с самого начала строительства газопровода поддерживала эту идею, зная об угрозе дефицита импорта газа в Европу к 2035 году.