В Германии назвали выгоду России от эмбарго на её ресурсы

Генсек экономического совета при Христианско-демократическом союзе Вольфганг Штайгер заявил, что Россия сможет извлечь выгоду из эмбарго на свои ресурсы. По его словам, при отказе от них в Европе Москва получит возможность настаивать на высокой цене для своих объёмов, сообщает ТАСС.

Сейчас много говорят о газе. Но мы не должны быть наивными, когда речь заходит об отказе от долгосрочных и недорогих контрактов на поставки угля и нефти: Россия может из этого даже извлечь пользу. Потому что тогда на мировом рынке она могла бы добиться невероятно высокой цены на эти высвободившиеся объёмы, — подчеркнул экономист.

Он также признал, что для Германии и Европы эмбарго ничего хорошо не принесёт, поскольку последствия будут серьёзными и для частных потребителей, и для коммерческих компаний, которые уже находятся под давлением из-за роста цен.

Ранее стало известно, что министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил: газовая отрасль Австрии зависима от поставок из России, поэтому страна не поддержит эмбарго. Отказ от российского газа «ударит» сильнее по Вене, чем по Москве, отметил он. Бруннер назвал решение Вены вынужденным, поскольку «нет выбора».