Германия назвала три условия для завершения «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/3db26bb4-79a7-11eb-98e2-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/ТАСС

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер рассказал, при каких условиях возможно завершить строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

Он напомнил, что сейчас Соединённые Штаты и некоторые страны Евросоюза оказывают серьёзное давление на Германию, чтобы воспрепятствовать реализации проекта. При этом дипломат считает, что остановка строительства — очень плохая идея, потому что повлечёт болезненный судебный процесс с перспективой нанесения многомиллиардного ущерба «Газпрому» незавершённому газопроводу на дне Балтийского моря.

Нравится это кому-то или нет, но ФРГ и другие европейские страны ещё долгие годы будут нуждаться в российском газе, — цитирует Spiegel Ишингера.

По его словам, существует менее привлекательный вариант, предполагающий завершение строительства «Северного потока — 2» при условии, что его эксплуатация будет зависеть от решений Евросоюза и поведения России. Дипломат подчёркивает, что для этого следует предпринять три шага.

Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы «Северного потока — 2» с возможностью допуска к нему Евросоюза. Во-вторых, Берлин может предложить Вашингтону и Брюсселю Евроатлантический энергетический договор, провозглашающий скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка и усилению поддержки Украины. К этому соглашению могла бы присоединиться и Россия. В-третьих, ФРГ может увязать начало работы трубопровода с выполнением Москвой ряда политических условий, таких как украинский вопрос и дело Алексея Навального.

Ишингер добавил, что в любом случае Берлин должен координировать свои действия с США, Еврокомиссией и партнёрами в Восточной Европе, чтобы поддержать «новый трансатлантический роман» и превратить «ненужный жернов на шее Германии» в «стратегический козырь».

Ранее американское издание The National Interest назвало скорое завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» очередной победой президента России Владимира Путина. Отмечается, что проект нанесёт долговременный ущерб отношениям между Соединёнными Штатами и Европой. По мнению американских журналистов, российская сторона воспринимает свои энергоресурсы как политическое оружие, поэтому некоторые европейские страны, сотрудничающие с Москвой, вынуждены отказываться от собственных амбиций и стремлений «присоединиться к западным союзам».

Авторы заметки советуют читателям задаваться вопросом, зачем ключевые члены ЕС намерены поддерживать российскую экономику вместо того, чтобы рассуждать о правомерности американских санкций, направленных против проекта.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств, писал NEWS.ru.