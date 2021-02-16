В Германии назвали фатальные последствия отказа от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/a9a3f176-7074-11eb-a33b-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Руководитель правления Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Гермес перечислил негативные последствия для экологии и энергетики Евросоюза в случае отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал в авторской статье для газеты Handelsblatt.

Для Германии как промышленного региона было бы фатальным искусственное сокращение дешёвого трубопроводного газа до того, как появятся альтернативы. Следствием этого будет завышение цен на газ и электроэнергию для потребителей и потеря рабочих мест. Любой, кто ослабит немецкую экономику, в конечном итоге также ударит по ЕС, — написал Гермес.

Он добавил, что отказ от «Северного потока — 2» будет стоить европейцам большей нагрузки на окружающую среду, а также снижения безопасности поставок и более высоких цен на энергоносители. Кроме того, по словам Гермеса, газопровод лучше защищён от утечек газа, чем старые трубопроводы, а современная сталь «Северного потока — 2» позволит заполнять его водородом до 70%.

Восточный комитет немецкой экономики — бизнес-ассоциация, объединяющая компании из ФРГ, работающие в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

Как сообщал NEWS.ru, судно-трубоукладчик «Фортуна» накануне возобновило укладку газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании, приостановленную ранее из-за непогоды.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.