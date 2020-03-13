Власти Германии допускают возможность национализации фирм, которым будет угрожать банкротство в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер.
Он уточнил, что речь идёт о стратегически важных компаниях. Власти изучат все возможные последствия их банкротства и примут меры, необходимые для его предотвращения. Министр подчеркнул, что таким образом будут сохранены сотни тысяч рабочих мест.
Так далеко мы ещё не зашли, но в любой момент мы полны решимости действовать быстро и соразмерно, — цитирует Альтмайера издание Der Spiegel.
Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что коронавирусом могут заразиться более 50% жителей страны. Сейчас количество заболевших превышает 1,4 тысячи человек. Из них трое скончались. В России, по последним данным, коронавирус выявлен у 45 человек.