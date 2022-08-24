В ГД рассказали, как СВО повлияла на детские выплаты Депутат Госдумы Буцкая: СВО на Украине не повлияла на детские выплаты и индексацию маткапитала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все детские и семейные выплаты, включая маткапитал, начисляются в штатном режиме, родителям волноваться не надо, заявила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, отвечая на вопрос о состоянии данной сферы спустя полгода после начала спецоперации на Украине. Парламентарий добавила, что маткапитал за первого и второго ребенка, как указанно в федеральном законе, продолжат индексировать по фактической инфляции.

Все выплаты идут в штатном режиме. По поводу индексации маткапитала по фактической инфляции родителям также волноваться не надо. Продлили действие такой поддержки многодетных, как субсидия в 450 тысяч, которая должна была закончится в этом году. Поэтому [социальная поддержка семей] не только выдерживает, но и увеличивается. У нас также работает программа семейной ипотеки. Выплаты идут и беременным, вставшим на учет в женскую консультацию. Только за первые полгода около 115 тысяч женщин получили эти выплаты, — отметила Буцкая.

По ее словам, ежемесячные выплаты: при рождении первого и второго ребенка, беременным, на детей с трех до семи и с восьми до 17 лет получают около 8 млн российских семей. Депутат подчеркнула, что властям удалось сохранить и все региональные программы.

Говоря о гражданах РФ, получивших паспорта РФ в ЛНР, ДНР и на подконтрольных ВС РФ территориях Украины, Буцкая отметила, что получение российских пособий привязано не только к гражданству, но и к месту проживания именно на территории РФ.

Это привязано не только в гражданству, но и к месту проживания. Это должен быть один из регионов РФ. Надо зарегистрироваться в одном из регионов России для получения определенных мер поддержки. Даже если мы говорим о выплатах на ребенка от трех до семи лет, то они все равно привязаны к конкретному региону, так как они зависят от прожиточного минимума [в конкретном субъекте РФ], — отметила Буцкая.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.

Ранее Путин подписал закон, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату частных детских садов. Кроме соответствующего заявления потребуется копия договора на заключение платных образовательных услуг, а также документы, удостоверяющие личность получателя сертификата на материнский капитал.