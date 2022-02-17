В Госдуме предложили ввести новый тип кредита для уязвимых заёмщиков

В Госдуме в рамках обсуждения законопроекта об ужесточении работы микрофинансовых организаций выступили с предложением создать специальные банковские кредиты для микрозаёмщиков. Это поспособствует привлечению в банки клиентов МФО и снизит долговую нагрузку граждан. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по финансовому рынку, бывший председатель правления Альфа-Банка Владимир Сенин, сообщает «Интерфакс».

Законопроект предлагает ограничить максимальную полную стоимость кредита МФО ставкой 292% годовых, сейчас она составляет 365%. Сенин считает, что снижение ставки не повлияет на ситуацию, однако создание специальных кредитов даст возможность перенаправить заёмщиков в банки и кредитовать их под 50–70% годовых.

Давайте поработаем над критериями такого кредита. Это позволит перенаправить тех граждан, которые из МФО под 290%, под 50–70% в банки. Если у нас цель снизить нагрузку на наших граждан-заёмщиков, я думаю, она будет поддержана в целом, только нам нужно выработать критерии, давайте над этим поработаем, — предложил он.

Сенин считает, что внедрение спецкредитов и снижение максимальной ежедневной ставки по микрозаймам с 1 до 0,5% снизит нагрузку на заёмщиков.

Ранее сообщалось, что инвест-банкир, эксперт фондового рынка Евгений Коган раскритиковал законопроект о снижении максимальной ежедневной ставки по микрозаймам. По его мнению, эта мера не поможет сделать россиян менее закредитованными. Экономист добавил, что проблема заключается не в ставках, а в возможности населения иметь стабильный доход.