В ГД предложили вдвое повысить необлагаемую налогом сумму семейных вкладов

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил повысить с одного до двух миллионов рублей сумму банковских вкладов семьи, не подлежащих налогообложению. Свою инициативу парламентарий изложил в письме на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT.

Нилов указал, что сегодня при налогообложении вкладов супругов не учитываются положения гражданского и семейного законодательства, согласно которым нажитое в браке имущество считается совместным в равных долях.

В качестве примера он отметил, что один из супругов может иметь вклад в сумму 1,5 млн рублей, а второй — не иметь никаких вкладов. При этом с первого будет взиматься налог, хотя вклад принадлежит обоим супругам поровну и доли каждого составляют менее 1 млн рублей.

В целях подготовки проекта закона, предусматривающего освобождение от НДФЛ процентных доходов по совокупным банковским вкладам супругов в размере до 2 млн рублей, прошу вас дать поручение предоставить информацию о технической возможности организации межбанковского учёта вкладов лиц, состоящих в браке, для реализации предлагаемой системы исчисления налога, — написал Нилов в обращении.

Ранее сообщалось, что Нилов выступил с инициативой об обнулении ставки налога на доходы физических лиц для малообеспеченных россиян. Он отметил, что с 2021 года в России повышена до 15% ставка налога для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год, однако необходимо задуматься не только над повышением, но и над понижением ставок для определённых слоёв населения.