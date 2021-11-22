В ГД предложили ужесточить контроль за работниками в ЖКХ и строительстве

В России есть «серьёзный дефицит квалифицированных кадров», и не только в строительной отрасли, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Спикер также предложила ужесточить контроль за работниками в ЖКХ и строительстве.

Если говорить про Москву, отметила собеседница, проблемы существуют в сфере ЖКХ, капитального ремонта и подрядных работ. Она подчеркнула, что столица «в итоге придёт к созданию своих строительно-монтажных и ремонтных управлений, как раньше».

Когда это всё выходит на тендеры и приходят компании, их выигрывающие, но не способные выполнить работы, и всё это выясняется только через некоторое время — это, конечно, достаточно грустная история. Надо для таких работ с участием бюджета, кто входит в наши дома с капремонтом, вводить требования обязательного соответствия не только компании-подрядчика, но и каждого рабочего, чтобы у него была оценка профессиональной квалификации, — добавила Разворотнева.

Депутат отметила, что подобные рабочие должны пройти сертификацию в независимых центрах оценки профессиональной квалификации. По её словам, в РФ есть отрасли со 100% сертификацией сотрудников, вне зависимости от вида деятельности.

У лифтовиков, например, вообще ни один человек не идёт ремонтировать лифты, если у него нет этого сертификата. Нам нужно точно понимать, что у нас за счёт бюджетных средств работают [квалифицированные] специалисты в домах, — подытожила Разворотнева.

Количество мигрантов на столичных стройках снизилось более чем в два раза. При этом объём жилищного строительства вырос почти вдвое по сравнению с уровнем пятилетней давности. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1». Он пояснил, что столичные власти уже давно реализуют программу постепенного вытеснения мигрантов и замещения их на ключевых городских проектах специалистами из Москвы или других российских регионов. По его словам, они обладают более высоким уровнем квалификации.

Ранее вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что власти готовят план решения кадрового кризиса на стройках. Он предусматривает отказ от использования труда мигрантов и рационализацию, позволяющую повысить производительность. Процесс строительства должен требовать втрое меньше людей и занимать вдвое меньше времени. Сделать это возможно за счёт технологических решений и механизации возведения объекта.