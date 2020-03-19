https://static.news.ru/photo/a355864a-69cc-11ea-82c1-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв поставил Минфину РФ в пример действия Соединённых Штатов, где предложили выплачивать гражданам деньги в связи с коронавирусом.

Господа из Минфина России, берите пример с американских коллег! Сможете так же или жаба задушит? — цитирует SM-News Журавлёва.

Ранее Министерство финансов США предложило раздать гражданам Соединённых Штатов до $500 миллиардов в связи с распространением коронавируса. Деньги предлагается выделить на прямые выплаты налогоплательщикам.

Первый раунд выделения средств предлагается начать с 6 апреля, второй — с 18 мая. Предполагается, что объём выплат будет напрямую зависеть от доходов налогоплательщиков.