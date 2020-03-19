Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв поставил Минфину РФ в пример действия Соединённых Штатов, где предложили выплачивать гражданам деньги в связи с коронавирусом.

Господа из Минфина России, берите пример с американских коллег! Сможете так же или жаба задушит? — цитирует SM-News Журавлёва.

Ранее Министерство финансов США предложило раздать гражданам Соединённых Штатов до $500 миллиардов в связи с распространением коронавируса. Деньги предлагается выделить на прямые выплаты налогоплательщикам.

Первый раунд выделения средств предлагается начать с 6 апреля, второй — с 18 мая. Предполагается, что объём выплат будет напрямую зависеть от доходов налогоплательщиков.

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