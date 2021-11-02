В ГД ответили на слова Зюганова о заложенном в бюджете вымирании страны

Слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о заложенном в бюджете России «дальнейшем вымирании граждан страны» эмоциональны, но «как обычно, без цифр», рассказала NEWS.ru депутат Госдумы (ГД), первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала выступление политика, фрагмент которого опубликован на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Собеседница добавила, что не случайно председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, «когда поднимался на трибуну», взял с собой около 12 тысяч печатных листов с чёткими расчётами по каждому пункту бюджета на 2022-й. Буцкая добавила, что фразы, основанные не на чётком анализе, а на ощущениях, кто бы их ни произнёс, всё равно остаются только мнениями.

Могу самым ответственным образом подтвердить, что все выплаты для родителей, начиная с беременности, при рождении ребёнка, до полутора лет, до трёх лет, с трёх до семи лет, дальше с семи до 18 лет, выплаты одиноким матерям, 100-процентная оплата больничного — это всё внесено в бюджет. Все выплаты связаны с МРОТами, с региональным прожиточным минимумом либо на взрослого человека, либо на ребёнка, который в 2022-м тоже возрастёт, поэтому и выплаты возрастут, — подчеркнула Буцкая.

Депутат добавила, что «Единая Россия» также внесла законопроект о том, чтобы маткапитал индексировался не по уровню инфляции «на бумаге», а по инфляции «в магазине».

С точки зрения семьи мы видим защиту и на словах, и на деле. Количество денег на медицину увеличено, по-моему, на 100 млрд рублей. Увеличено количество бюджетных мест в вузах на 45 тысяч. То, что человеку необходимо, — образование, медицина, поддержка в сложной жизненной ситуации — это всё нашло отражение в бюджете, — заявила Буцкая.

В своём выступлении Геннадий Зюганов также призвал руководство страны «кардинально изменить нынешний финансово-экономический курс», если оно собирается остановить «вымирание страны».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия «Единая Россия» виновата в том, что россияне продолжают вымирать ударными темпами. Он отметил, что его партия несколько раз предлагала повысить финансирование системы здравоохранения. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».