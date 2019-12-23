https://static.news.ru/photo/e4cf2a72-2642-11ea-ac1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов высказался относительно программы «Яндекса» по оценке платёжеспособности заёмщиков для банков.

В интервью «Москве 24» Изотов заявил , что данное решение «находится на грани нарушения законодательства» о предоставлении персональных данных. По мнению парламентария, нужно будет понять, какие сведения о гражданах будут передаваться. Изотов пояснил, что сейчас планируется оценивать предельную нагрузку для каждого физлица.

Это сделано для того, чтобы не было высокой закредитованности у людей и не возникали ситуации, когда человек уходит фактически в банкротство и не может больше обслуживать свои кредиты, — отметил депутат.

Изотов пояснил, что «Яндекс» обладает высокой компетенцией сбора информации со всех источников, которые могут существовать. При этом компания не является кредитным бюро, пояснил депутат, и может выдавать только рекомендации и только в рамках этого соглашения.

Если они что-то выдадут, а кредитное бюро предоставит информацию в банк на основании данных «Яндекса», а позже об этом узнает гражданин, то он имеет право обратиться в судебные органы и оспорить это решение, — сказал Изотов.

Изотов назвал этот процесс очень сложным и отметил определенные проблемы, связанные с передачей данных.

Как писал NEWS.ru, «Яндекс» совместно с Объединённым кредитным бюро (ОКБ) запустил проект «Интернет-скоринг бюро» по оценке платёжеспособности заёмщиков для банков. Данные о клиентах, которые собирает компания, будут формировать скоринговый балл заёмщика. Таким образом используя даже обезличенные данные, банки смогут лучше оценивать своих потенциальных клиентов. Сейчас продукт уже тестируют сразу несколько российских кредитных организаций.