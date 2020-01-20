https://static.news.ru/photo/2dfa776a-3b60-11ea-b1c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение о запрете комиссии за платежи по ЖКХ являются своевременным и очень полезным, заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Я думаю, что такой законопроект, несомненно, порадует абсолютно всех граждан, — цитирует Гутенева RT.

Он также отметил важность инициативы для малообеспеченных семей, который тратят на коммунальные платежи существенную часть своего бюджета.

Как ранее писал NEWS.ru, банкам хотят запретить взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ. Законопроект, содержащий такую норму, может поступить в Госдуму в начале весны.