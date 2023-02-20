В ГД назвали способы заменить банковские терминалы ушедших компаний Депутат ГД Гаврилов назвал технологии для бесконтактной оплаты заменой терминалам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

POS-терминал Ingenico

Заменить банковские терминалы ушедших с российского рынка компаний можно при помощи технологии бесконтактной оплаты, которая распространена в Китае, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он рассказал ФБА «Экономика сегодня», что в России уже существует система быстрых платежей (СБП) на платформе МИР, через которую можно организовать похожую на китайскую систему оплаты.

Недавно мы обсуждали с коллегами из Китая, как устроена у них система платежей, и как раз большинство людей в Китае платят с помощью мобильных телефонов через сканирование qr-кодов, — пояснил парламентарий.

По словам депутата, уход французской компании Ingenico дает России лишний повод задуматься о создании собственных технологий, несмотря на то что на замену европейской компании может прийти китайская PAX. Это позволит обезопасить пользователей от подорожания транзакционных услуг и утечки данных. Кроме того, нужно найти способ призвать к ответственности иностранные компании, которые после своего ухода планируют отказать в обслуживании приобретенных терминалов.

Сервис и поддержка строго обязательны вне зависимости от географии на протяжении всего жизненного цикла терминалов. Если проданная такими компаниями продукция «превращается в тыкву» — это грубое нарушение обязательств, которое влечет убытки для российских предпринимателей, и это не должно остаться безнаказанным, — рассказал Гаврилов.

Депутат отметил, что вопрос должен решаться на внутригосударственном уровне. По мнению парламентария, в условиях санкций крупные зарубежные компании по производству терминалов не отвечают безопасности российских пользователей: существуют риски того, что данные будут украдены.

Вся информация утекает в зарубежные обслуживающие компании, которые все эти годы диктовали нашему бизнесу свои условия, зарабатывая огромные суммы на обслуживании. Поэтому совершенствовать и развивать собственные платежные технологии в наших интересах, — заключил Гаврилов.

Ранее стало известно, что французская компания по производству терминалов для приема карт к оплате Ingenico планирует в марте покинуть российский рынок. Доля работающих в РФ терминалов именно от этого производителя составляет 50%.