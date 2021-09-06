В ГД назвали «сказками» идею Кудрина сократить госсектор в экономике

Предложение главы Счётной палаты России (СП) Алексея Кудрина сократить госсектор в экономике страны является «сказкой про белого бычка», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Коломейцев. Парламентарий предложил ввести в стране госплан и обратить внимание на опыт Китая.

Алексея Кудрина мы слушаем 20 лет. Он сказал, что мы неконкурентоспособны именно поэтому. Что-то китайским компаниям госучастие только помогает стать первой экономикой мира. Кудрин сам никогда на предприятии не работает, не знает, как это организовывают. Ему только разговоры, делом бы конкретным занялся. У нас нет участия государства. Где оно? Покажите мне. Надо госплан ввести, стратегическое, среднесрочное и оперативное планирование, — подчеркнул Коломейцев.

Собеседник добавил, что КНР, например, переняла советскую модель, и теперь КНР — первая экономика мира на протяжении трёх лет, где «государство и планирует, и даёт кредиты, в том числе бюджетные, для захвата рынка».

А у нас производитель кредит получить не может под нормальные проценты. Длинных кредитов совсем нет. Поэтому всё это сказки про белого бычка. Меньше слушайте Кудрина, — резюмировал Коломейцев.

Накануне Кудрин заявил, что Россия должна сократить госсектор в экономике, поскольку сейчас это несёт в себе много рисков. Он уточнил, что среди десяти крупнейших компаний России только четыре являются частными, тогда как в США в топ-10 крупнейших компаний нет ни одной с госучастием. Он добавил, что государство является менее эффективным собственником, а госучастие негативно сказывается на скорости принятия решений и на постановке «прорывных, меняющих вектор движения целей».

Ранее стало известно, что правительству не стоит повышать фискальную нагрузку в России. Об этом заявил Алексей Кудрин. По его словам, правительство обещало в какой-то момент не трогать налоги в течение шести лет, а Россия, пожалуй, находится не в столь критической ситуации, чтобы кабмин нарушил это обещание.