«Газпром» заявил о продолжающихся поставках газа Молдавии

Фото: moldovagaz.md

Российская компания «Газпром» продолжает поставлять Молдавии газ, сообщает холдинг в Telegram-канале. Представители компании подчеркнули, что она получает ежесуточные заявки на поставки голубого топлива и выполняет их. Заявки поступают от энергетического предприятия «Молдовагаз», ресурс подается в страну через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

«Газпром» получает от компании «Молдовагаз» ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их. Газ подается транзитом через ГИС «Суджа», — говорится в сообщении.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов ранее заявил, что республика приняла решение отказаться от закупок газа у «Газпрома», так как нашла альтернативные источники на европейском рынке. При этом он назвал альтернативное предложение более выгодным для Кишинева. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о большой переменчивости спотового рынка. По его словам, Молдавия может в конечном счете купить газ российского происхождения. Цены, которые кажутся выгодными сейчас, могут в скором времени измениться, добавил он.

Правительство Молдавии ранее предложило «Газпрому» заключить мировое соглашение и списать долг. В ответ власти республики обещают не обращаться в суд из-за сокращения поставок на $160 млн, а также заплатить компании $153,57 млн в качестве компенсации. Задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» составляет $700 млн.