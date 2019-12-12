https://static.news.ru/photo/9891cb3a-1cef-11ea-a570-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/vk.com

Правление ПАО «Газпром» планирует в течение трёх ближайших лет выйти на выплату дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли за год. Последним шагом к новой политике станет утверждение её в совете директоров.

Отмечается, что выход на запланированный показатель будет совершаться поэтапно. В 2019 году планируют прийти к 30%, в 2020 году — к 40%. Однако компания может снизить размер дивидендов из-за увеличения долговой нагрузки.

На сегодняшний день размер выплат зависит от чистой прибыли головной компании. В дальнейшем планируется корректировка на ряд неденежных статей.

Новая дивидендная политика «Газпрома» — это важный шаг навстречу акционерам и инвесторам. Уверен, акции компании, обладающие серьезным потенциалом для роста, станут еще более интересным активом для финансовых вложений, — цитирует РБК председателя правления компании Алексей Миллера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компании «Газпром» запретили использовать газопровод OPAL на полную мощность. В Польше считают, что такое решение поможет закончить с монополией «Газпрома» в Европе.