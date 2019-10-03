https://static.news.ru/photo/42efdbe8-e5f1-11e9-aeb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что мгновенное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля невозможно технологически. К тому же это, по её мнению, приведёт к опасным последствиям для мировой экономики.

Мгновенно сократить выбросы до нуля невозможно ни технологически, ни с точки зрения социальной ответственности. Это приведёт к коллапсу мировой экономики и потере сотен миллионов рабочих мест, — цитирует «Интерфакс» Бурмистрову.

По её словам, «Газпром» выступает за планомерное и контролируемое снижение выбросов CO2 в промышленности, электроэнергетике и на транспорте. Природный газ Бурмистрова считает идеальным энергоносителем, который уже сейчас позволяет существенно снизить степень загрязнения окружающей среды.

Как писал News.ru, российское правительство готовит Стратегию экологического развития до 2050 года. В документе будут учтены требования Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату. Одним из положений документа является предоставление развитыми государствами средств для помощи более бедным участникам процесса в борьбе со стихийными бедствиями, а также для перехода на возобновляемые источники энергии.