В «Газпроме» рассказали, на сколько лет России хватит запасов газа Глава «Газпрома» Миллер заявил, что газа в России хватит еще на сто лет

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия располагает самыми большими резервами газа в мире, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС. Глава госкорпорации на годовом общем собрании Международного делового конгресса отметил, что некоторые месторождения, которыми «Газпром» сейчас занимается на Ямале, будут работать до 2132 года.

Наши потребители, россияне, получат доступ к дешевому, надежному энергоресурсу. Особенно важно отметить, что потребители на внутреннем рынке имеют прекрасные возможности с оптимизмом смотреть в газовое будущее страны. Почему? Потому что мы с вами обеспечены запасами на 100 лет вперед, — сказал Миллер.

31 августа цены на этот вид топлива на фьючерсном рынке Европы по индексу голландского TTF достигли рекордных $963,9 за тысячу кубометров.

По итогам 2021 года «Газпром» планировал выплатить рекордные дивиденды — 52,53 рубля за акцию, или 1,24 трлн рублей. В бюджет РФ должна была поступить половина от этой суммы, однако акционеры компании приняли решение о невыплате дивидендов. В тот же день акции «Газпрома» отреагировали падением на 30%. Кроме того, решение компании вызвало падение на всем российском фондовом рынке.

Среди причин отказа от выплаты дивидендов «Газпром» назвал стремление обеспечить финансовую стабильность бизнеса, защитить интересы компании и акционеров. Помимо того, причиной стали и технические ограничения при выплате средств иностранным инвесторам в условиях санкций.