В «Газпроме» прокомментировали возможную отставку Миллера

https://static.news.ru/photo/39ef9334-4dcf-11eb-8ab1-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: kremlin.ru

В компании «Газпром» отреагировали на информацию о том, что руководитель корпорации Алексей Миллер может покинуть свой пост.

Пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал статью журналистов «Коммерсанта», которые сообщили о перестановках в компании.

Мы не были источником, на который ссылается «Коммерсант». Мне нечего сказать по этому поводу. Были бы данные, было бы что опровергать, — сказал изданию «Подъём» Куприянов.

Ранее появилась информация, что в 2021 году в российской транснациональной энергетической компании «Газпром» может произойти смена руководства и глава корпорации Алексей Миллер в начале года, вероятно, покинет свой пост.

В мае 2021 года у Миллера истекает пятилетний договор. Скорее всего, соглашение с руководителем предприятия продлевать не станут. Слухи о возможной отставке главы «Газпрома» ходят не первый год. А сейчас они активизировались из-за состоявшихся в конце года кадровых перестановок среди губернаторов, чиновников и глав государственных компаний.

Финальной точкой в карьере Миллера на посту руководителя газового монополиста должна стать достройка газопровода «Северный поток — 2», уточняет «Коммерсант». Слухам способствует плохое финансовое положение компании: убыток по МСФО в январе — сентябре составил 202 млрд рублей против прибыли в 1,1 трлн рублей годом ранее.

Алексей Миллер руководит «Газпромом» на протяжении последних 20 лет. По аппаратному долгожительству с ним можно сравнить, например, главу «Транснефти» Николая Токарева, который возглавляет предприятие с 2007 года, а также главу «Роснефти» Игоря Сечина, руководящего компанией с 2012-го, писал NEWS.ru.