В «Газпроме» подтвердили сроки окончания монтажа «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/66e8e456-6b22-11eb-9d46-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Начальник отдела «Газпрома» по работе с инвесторами Антон Демченко заявил, что последний недостроенный участок газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании должен быть закончен в апреле 2021 года.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что тем самым подтверждена информация, размещённая накануне на сайте Датского морского управления.

Работы на участке протяженностью около 147 км 6 февраля начало трубоукладочное судно «Фортуна». Баржа должна соединить трубы с секцией газопровода в водах Германии. Оставшаяся недостроенной часть «Северного потока — 2» составляет около 6% проекта протяженностью более 1,2 тысячи км.

Ранее NEWS.ru сообщал, что две нитки газопровода «Северный поток — 2» в датских водах будут достроены к концу апреля. Об этом сообщили в компании — операторе стройки Nord Stream 2 AG. На стройке задействованы суда «Фортуна», «Мурман» и «Балтийский исследователь». «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.