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Россия не сможет достроить газопровод «Северный поток — 2» своими силами, уверен министр энергетики США Дэн Бруйетт. Проект приостановлен в конце 2019 года из-за американских санкций.

Им грозит очень длительная задержка, потому что у России нет соответствующих технологий, — цитирует Бруйетта ТАСС. Американский чиновник посчитал существующие санкции достаточными для остановки строительства «Северного потока — 2», по...