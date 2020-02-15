Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Слова министра энергетики США Дэна Бруйетта о неспособности России достроить газопровод «Северный поток — 2» из-за отсутствия необходимых технологий, прокомментировали в «Газпроме». Причём для этого главе пресс-службы российской компании Сергею Куприянову хватило одной фразы.

Никогда не говори никогда, — сказал он РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дэн Бруйетт посчитал существующие санкции достаточными для остановки строительства «Северного потока — 2», по которому Россия планирует поставлять газ в обход Украины и Белоруссии.

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