https://static.news.ru/photo/55c75c78-5045-11ea-b26d-fa163e074e61_660.jpgФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Слова министра энергетики США Дэна Бруйетта о неспособности России достроить газопровод «Северный поток — 2» из-за отсутствия необходимых технологий, прокомментировали в «Газпроме». Причём для этого главе пресс-службы российской компании Сергею Куприянову хватило одной фразы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дэн Бруйетт посчитал существующие санкции достаточными для остановки строительства «Северного потока — 2», по которому Россия планирует поставлять газ в обход Украины и Белоруссии.