В «Газпроме» ответили на угрозы ФРГ и США по «Северному потоку — 2»

В «Газпроме» сочли декларативным совместное заявление Германии и США по поводу запуска «Северного потока — 2». По своей правовой природе такая позиция западных стран не является юридически обязывающей, передаёт слова пресс-службы российской газовой компании «Интерфакс».

В документе ФРГ и США, в частности, указывалось , что в случае использования Россией газопровода в качестве «оружия» давления на Украину страны оставляют за собой право ввести определённые санкции в адрес РФ.

Ранее сообщалось, что в США негативно отреагировали на сделку между США и Германией по «Северному потоку — 2». В частности, республиканец, член сенатского комитета по международным отношениям Тед Круз назвал это соглашение катастрофой для Штатов и их западных союзников, а также победой России.

По его словам, действующий президент США Джо Байден пренебрёг законами страны и сдался главе РФ Владимиру Путину в энергетическом вопросе. Политик также подчеркнул, что «Европа по-прежнему будет подвергаться российскому энергетическому шантажу».