В «Газпроме» объявили о полном завершении строительства СП-2

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Ростех намерен создать новую компанию по разработке и производству тяжёлого обрабатывающего оборудования и инструментов для промышленности, которая сможет конкурировать с мировыми компаниями и займёт 50% отечественного рынка, полностью заместив импорт зарубежных станков. Возглавит холдинг нынешний гендиректор «РТ-Капитала» Кирилл Фёдоров, пишет РБК.

Госкорпорация «Ростех» создаст холдинг по разработке и производству тяжёлого обрабатывающего оборудования и инструментов для промышленности. В состав новой структуры войдут нынешние станкостроительные активы корпорации и ряд других дочерних компаний —...