В «Газпроме» объявили о полном завершении строительства СП-2
Сергей Попов
Сергей Попов
10:20, 10 сентября 2021
Фото: Bernd Wüstneck/ZB/Global Look Press
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Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено, сообщается в официальном Telegram-канале «Газпрома». Последняя труба магистрали была сварена 6 сентября.
На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 08:45 мск строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено, — говорится в сообщении.
Ранее оставалась только стыковка методом надводного нахлёста секций от берега Германии и вод Дании. Укладка первой нитки газопровода была закончена в июне.
Общая протяжённость двух ниток «Северного потока — 2» равна 2460 километрам. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.
Ранее в «Газпроме» заявляли, что поставки топлива по трубопроводу могут начаться с 1 октября. При этом в компании добавили, что сроки фактического поступления газа в европейскую ГТС будут зависеть от решения немецкого регулятора.