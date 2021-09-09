16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

В «Газпроме» объявили о полном завершении строительства СП-2

10:20, 10 сентября 2021
В «Газпроме» объявили о полном завершении строительства СП-2 Фото: Bernd Wüstneck/ZB/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено, сообщается в официальном Telegram-канале «Газпрома». Последняя труба магистрали была сварена 6 сентября.

На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 08:45 мск строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено, — говорится в сообщении.

Ранее оставалась только стыковка методом надводного нахлёста секций от берега Германии и вод Дании. Укладка первой нитки газопровода была закончена в июне.

Общая протяжённость двух ниток «Северного потока — 2» равна 2460 километрам. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее в «Газпроме» заявляли, что поставки топлива по трубопроводу могут начаться с 1 октября. При этом в компании добавили, что сроки фактического поступления газа в европейскую ГТС будут зависеть от решения немецкого регулятора.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео