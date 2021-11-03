В «Газпроме» назвали невыгодными высокие цены на газ

«Газпром» не заинтересован в рекордно высоких ценах на газ, заявила зампред правления компании Елена Бурмистрова. По её словам, эта ситуация приводит к деградации спроса, передаёт РИА Новости.
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В этом контексте нам странно слышать обвинения в том, что к росту цен на газ в Европе привели действия «Газпрома», — заключила она в видеообращении к участникам международной газовой конференции Flame.
Ранее основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал, что из-за высокой стоимости газа в Европе страны — члены ЕС будут отказываться от него в пользу других ресурсов. Европейский энергетический кризис может привести к тому, что у России начнутся проблемы с прибылью от экспорта топлива, и радоваться в этой ситуации надо меньше всего, отметил он.