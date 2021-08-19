В «Газпром-нефти» резко сократят углеродный след к 2030 году

Руководство компании «Газпром-нефть» намерено к 2030 году сократить углеродный след, получаемый в процессе производственной деятельности компании. Слова главы организации Александра Дюкова приводит ТАСС.

Отмечается, что в компании уверены в том, что технологии улавливания, использования и хранения углерода, а также производства водорода в обозримом будущем станут новыми перспективными направлениями глобального бизнеса. В «Газпром-нефти» планируют присоединиться к этому мировому тренду в ближайшее десятилетие.

Дюков также подвёл итоги работы компании в первом полугодии. По его словам, «Газпром-нефть» показала значительный рост по основным финансовым показателям, а также по эффективному использованию ресурсов, предоставляемых рыночной ситуацией.

Так, за январь — июнь текущего года компания увеличила прибыль по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) в 26 раз — до 217,234 млрд рублей. Кроме того, «Газпром-нефть» нарастила общую выручку на 46,6%, достигнув отметки в 1,338 трлн рублей.

В компании также продолжили реализацию инвестиционных проектов и экосистем бизнес-партнёрств. При этом основной акцент в дальнейшем будет сфокусирован на обеспечении непрерывного характера всех процессов. Во втором полугодии 2021-го компания будет наращивать добычу углеводородов, продолжив работу по технологическому развитию.

Ранее сообщалось, что немецкий партнёр «Газпрома» захотел «озеленить» российскую экономику. Wintershall Dea намерен в дальнейшем реализовывать с отечественными компаниями проекты по старту закачек CO2 в отработанные углеводородные месторождения.

По словам старшего директора группы по природным ресурсам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, страны с преимущественно нефтегазовым экспортом, включая Россию, должны быть заинтересованы в развитии подобных технологий.