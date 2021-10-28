«Газпром экспорт» изучает обращение Польши о снижении цены на газ

В компании «Газпром экспорт» занимаются изучением обращения польской стороны о снижении цены на газ по контракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.

«Газпром экспорт» получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его, — сообщил собеседник агентства.

Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG направил в адрес ПАО «Газпром» и OOO «Газпром экспорт» письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа. Этот запрос обосновали беспрецедентным скачком цен на европейском оптовом рынке.

Польша, в частности.=, просит снизить цены на газ по заключённому с «Газпромом» Ямальскому контракту. В Варшаве надеются, что отправленная заявка повлечёт изменение цен уже с 1 ноября 2021 года.

Польша использует порядка 20 млрд кубометров газа в год. Несколько лет назад власти страны заявили, что не планируют продлевать долгосрочный Ямальский контракт после его истечения в 2022 году. Он предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год. Договор зафиксирован по правилу «бери или плати», республика должна забирать не менее 8 млрд кубометров газа в год.