В ФТС назвали «расизмом» препятствия европейцев к российским перевозчикам

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Первый замглавы ФТС Руслан Давыдов сравнил препятствия, которые чинят европейцы российским грузоперевозчикам, с расизмом. По его словам служба уже обращалась по этому поводу во Всемирную таможенную организацию, сообщает РБК.

Из-за затруднений в логистике в связи с мерами со стороны недружественных стран импорт в страну сократился до уровня 2020 года.

Сильнее всего из-за этого просел импорт на северо-западных направлениях, потому что там закрыли порты и [российским] судам запрещают ходить. Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру, — сказал Давыдов.

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций запретил российским торговым судам заходить в европейские порты, а российским перевозчикам — возить грузы по европейским дорогам. Исключения были сделаны для поставок газа, нефти, удобрений, ряда промышленных металлов и продовольствия из России. Но, несмотря на это, перевозчиков просто не пускают, отметил замглавы ФТС.

Только потому, что они российские. Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война, — резюмировал таможенник.

В то же время активизировалась перевозка грузов через восточные и южные границы России, в частности, через Китай, Казахстан, Кавказ. Там активно расширяется инфраструктура, в том числе, подъездные пути.

В частности, прирост в перемещаемых грузах наблюдается на азербайджанской границе. И я думаю, что в дальнейшем товаропоток там еще будет расти, — пояснил Давыдов.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил, что в России возникли серьезные проблемы с логистикой в связи с западными санкциями. Из-за введенных ограничений приходится искать альтернативные маршруты поставок, так как они практически "поломали всю логистику.