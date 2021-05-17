В ФРГ заявили об «отвлекающем манёвре» для достройки «Северного потока – 2»

https://static.news.ru/photo/2cc5609e-b701-11eb-84bd-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Достроить трубопровод «Северный поток — 2» несмотря на санкции США позволит отвлекающий манёвр России, говорится в публикации немецкого Mitteldeutscher Rundfunk.

Речь идёт о разговорах вокруг транспортировки водорода, который может стать чистой альтернативой газу, особенно для отраслей промышленности с высокими выбросами CO2. О соответствующих планах ранее заявляли некоторые газовые и атомные компании России, эксперты называют их «бумажными тиграми».

Как отмечается, если европейские страны продолжат настаивать на поставках «зелёного» водорода, у России возникнет проблема — отсутствие возобновляемых источников энергии. Также рассматривается производство так называемого «жёлтого» водорода за счёт атомного электричества. Но специалисты отмечают, что такое сырьё в первую очередь будет предназначено для экспорта в Японию, а не в ЕС.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет реализован.