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В ФРГ возобновили прокачку газа по трубопроводу Ямал — Европа

07:59, 05 ноября 2021
В ФРГ возобновили прокачку газа по трубопроводу Ямал — Европа Объект газопровода «Ямал — Европа» в городе Цеханув в Польше Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию возобновилась спустя пять дней. За первый час было прокачано примерно 186,6 тысячи кубометров, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Агентство отмечает, что прокачка по газопроводу напрямую из Польши в Германию началась с 14:00 мск 4 ноября.

Она резко снизилась 30 октября с 09:00 до 10:00 мск, а в период с 10:00 до 11:00 и вовсе прекратилась. Затем начался реверс газа в обратном направлении.

Газопровод Ямал — Европа способен прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Его протяженность составляет более двух тысяч км, он проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах России по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября, они остаются в силе. В это время газовые хранилища РФ будут уже заполнены. Россия выполняет все обязательства, выполняет чётко и даже с превышением этих обязательств, пояснил он.

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