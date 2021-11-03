В ФРГ возобновили прокачку газа по трубопроводу Ямал — Европа

Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию возобновилась спустя пять дней. За первый час было прокачано примерно 186,6 тысячи кубометров, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Агентство отмечает , что прокачка по газопроводу напрямую из Польши в Германию началась с 14:00 мск 4 ноября.

Она резко снизилась 30 октября с 09:00 до 10:00 мск, а в период с 10:00 до 11:00 и вовсе прекратилась. Затем начался реверс газа в обратном направлении.

Газопровод Ямал — Европа способен прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Его протяженность составляет более двух тысяч км, он проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах России по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября, они остаются в силе. В это время газовые хранилища РФ будут уже заполнены. Россия выполняет все обязательства, выполняет чётко и даже с превышением этих обязательств, пояснил он.