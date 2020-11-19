В ФРГ сравнили действия США против «Северного потока — 2» с методами мафии

https://static.news.ru/photo/7728a328-2a91-11eb-9301-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/nordstream2

Действия Соединённых Штатов по отношению к газопроводу «Северный поток — 2» напоминают о методах мафии, а с приходом нового президента их политика вряд ли изменится. Такое мнение 19 ноября высказал глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

Никто не верит в иллюзию, что с новым президентом в Соединённых Штатах произойдёт изменение этой энергетической политики. Так действует мафия — она говорит владельцу бара: если вы не заплатите за покровительство, то я перекрою бизнес. То же происходит относительно «Северного потока — 2», — цитирует ТАСС депутата.

Он подчеркнул, что Германия не хочет, чтобы ей покровительствовали американцы, власти страны желают сами определять энергетическую политику, но «приходят американцы и грозят перекрыть бизнес».

Эрнст добавил, что инициатива по ужесточению санкций против «Северного потока — 2» в США исходит от двух партий — как от республиканцев, так и от демократов.

Ранее NEWS.ru писал, что надежды Германии на смягчение политики Соединённых Штатов в отношении газопровода «Северный поток — 2» после прихода к власти Джо Байдена не оправдаются, поэтому в 2021 году нужно готовиться к «закручиванию гаек» со стороны Белого дома. С таким прогнозом выступил журналист Bild Юлиан Рёпке. В публикации он пишет, что недавние санкции против участников проекта коснутся сертификационных и страховых компаний, которые сотрудничают с российскими предприятиями и судами. Автор статьи отмечает, что пока ограничений в отношении властей ФРГ в повестке нет, однако Джо Байден готов «похоронить» почти готовый «Северный поток — 2».

Экс-советник бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы Бенджамин Шмитт полагает, что и республиканцы, и демократы негативно относятся к «Северному потоку — 2». Такого же мнения придерживается бывший генсек Североатлантического альянса и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. Он выразил сожаление в связи с тем, что будущие санкции могут затронуть сертификационную компанию Det Norske Veritas. Вместе с тем он заявил, что большинство датчан будут рады, если история трубопровода «закончится в наших водах».

Между тем оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2, прорабатывает различные сценарии завершения реализации проекта. Об этом сообщили в «Газпроме». В компании добавили, что работы на сухопутной площадке в Германии завершены. В России они также находятся на стадии завершения.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. В данное время проект реализован на 93%.

Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.

Власти США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.