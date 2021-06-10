В ФРГ сочли важным решением приостановку санкций по «Северному потоку — 2»

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Политический директор МИД Германии Йенc Плетнер назвал важным решение США о приостановке части санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, теперь необходимо продумать шаги , которые развеют связанные с проектом опасения. Он подчеркнул , что с точки зрения энергетической политики проект по-прежнему остается целесообразным, в его реализации задействованы европейские компании, газопровод соответствует правовым нормам ЕС.

Плетнер добавил, что для Федерального правительства важным вопросом остаётся обеспечение энергетической безопасности Украины и после введения газопровода в эксплуатацию.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.