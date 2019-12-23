https://static.news.ru/photo/909bfe72-2574-11ea-acf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) позволило Nord Stream 2 AG строительство газопровода «Северный поток — 2» на территории ФРГ в зимние месяцы.

BSH согласовало прокладку труб для завершения строительства «Северного потока — 2» на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы, — говорится в пресс-релизе.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Белый дом потратит на армию $738 млрд.

Санкции США в отношении «Северного потока — 2» могут вывести Германию на тропу войны за экономически выгодный для неё проект, однако пока страна находится в глубокой обороне и не готова к наступлению. В случае обострения возможны как торговое противостояние Штатов с ЕС, так и вытеснение американского СПГ с немецкого рынка. Немецкое издание Bild выпустило противоречивую статью, в которой утверждает, что канцлер Ангела Меркель объявила войну президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу. Причиной стало заявление о готовящихся Вашингтоном санкциях в отношении «СП-2» — газопровода, который находится на последней стадии строительства.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не оставит санкции США против газопровода «Северный поток — 2» без ответа.