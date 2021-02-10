Промышленные руины: в ФРГ рассказали о будущем без «Северного потока – 2»

https://static.news.ru/photo/2faedd4c-6ba4-11eb-8a5c-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa

В случае отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2» Германия навредит в первую очередь сама себе. Остановка укладки приведёт к тому, что в Европе останутся руины из невостребованных труб, сказано в материале немецкого издания Der Spiegel.

В материале подчёркивается, что завершение проекта выгодно для европейцев. Автор напоминает, что санкции, наложенные США на участвующие в проекте компании, продиктованы желанием продвинуть в Евросоюзе собственный газ — альтернативу российскому. Однако он не выгоден по экономическим причинам, так как может обойтись потребителям дороже.

В статье дана рекомендация властям Германии сместить в ситуации с «Северным потоком — 2» фокус с моральной и экономической сторон вопроса на конкретные страны, чьи интересы проект так или иначе затрагивает. Таким образом, вопрос сейчас стоит не о том, достраивать ли газопровод, а учитывать ли интересы соседних государств-партнёров.

Если предположить, что «Северный поток — 2» не будет достроен, то нам придётся иметь дело с промышленными руинами, которые не подходят даже для музея, потому что все трубы проложены под землёй, — отмечено в публикации.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к работе на недостроенном участке.

Тем не менее риски для реализации проекта остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.

Ранее, как писал NEWS.ru, Европе предрекли кризис экономики из-за отказа от «Северного потока — 2».