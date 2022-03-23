В ФРГ прокомментировали заявление Путина о расчёте за газ в рублях

Немецкая газовая промышленность сбита с толку после заявления президента России Владимира Путина о переводе расчётов за поставку природного топлива в отечественную валюту, сообщает ТАСС со ссылкой на главу отраслевого объединения Zukunft Gas Тимма Келера. Он отметил, что на текущий момент нет никаких прогнозов, какие последствия для торговли газом может вызвать заявление российского президента.

Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством. <...> Какие конкретно последствия это будет иметь для торговли газом, пока мы не можем прогнозировать к настоящему моменту, — сказал Келер.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ на рубли в действующих контрактах с недружественными странами. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи. Глава государства также поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отказ от расчётов в долларах и евро за газ является историческим решением. По его мнению, оно станет шагом к дедолларизации российской экономики.