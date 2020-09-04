В ФРГ призвали ввести мораторий на строительство «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/d84192e8-eebc-11ea-9481-fa163e074e61_660.jpg Фото: baltic-pipe.eu

Строительство «Северного потока — 2» должно быть заморожено. С таким предложением выступил кандидат на пост лидера ХДС Фридрих Мерц.

Политик призвал немецкое правительство ввести двухлетний мораторий против строительства трубопровода в свете инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

После покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать. Я предлагаю ввести немедленное двухлетнее замораживание строительства, то есть мораторий, — подчеркнул Мерц интервью газете Bild.

По его словам, ранее он поддерживал строительство «Северного потока — 2», однако ситуация с основателем ФБК заставила его занять другую позицию.

Инцидент с Навальным

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Диагноз «отравление» поставили Навальному врачи из берлинской клиники Charité. Согласно их заключению, блогер отравился токсином группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ, которая применяется как в лекарствах, так и в сильнейших нервно-паралитических ядах. Исход болезни Навального пока остаётся неизвестным.

Военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».

Строительство «Северного потока — 2»

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию.

Строительство «Северного потока — 2» было остановлено в декабре прошлого года после введения нового пакета санкций США против непосредственных строителей трубы. В итоге подрядчик — швейцарская компания Allseas — прекратила дальнейшие работы. Вместо швейцарских кораблей Россия привела в Балтийское море свои суда-трубоукладчики.

Возобновление строительства «Северного потока — 2» формально разрешено с 4 августа, когда закончился срок подачи апелляций на разрешение Датского энергетического агентства (DEA) использовать суда с якорным позиционированием. Между тем информация о начале работ до сих пор не появилась. В Nord Stream 2 AG заявили, что о дальнейших шагах и планах по возобновлению работ сообщат своевременно. В компании пояснили, что строителям осталось проложить примерно 160 км труб.

Ранее NEWS.ru писал, что участник строительства газопровода «Северный поток —2» усомнился в возможности завершения проекта. Речь идёт о немецкой компании Uniper. Там полагают, что к заморозке строительства могут привести новые санкции, которыми угрожают американские власти участникам проекта.