Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен призвала Евросоюз отреагировать в случае введения США санкций против «Северного потока — 2».
Политик, представляющая правящую коалицию ФРГ, в эфире телеканала ZDF
Как сообщал NEWS.ru, 17 декабря американский Сенат одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. Документ оговаривает выделение средств на «противодействие России» и санкции против «Северного потока — 2». Министерство экономики и энергетики Германии опасается, что ограничительные меры могут коснуться ФРГ и допускает завершение строительства газопровода раньше намеченного срока в качестве меры противодействия.
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