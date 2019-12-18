https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен призвала Евросоюз отреагировать в случае введения США санкций против «Северного потока — 2».

Политик, представляющая правящую коалицию ФРГ, в эфире телеканала ZDF отметила , что введение штрафных мер является «не особо дружественным шагом» со стороны Вашингтона. Эскен подчеркнула, что ЕС нужно отреагировать, но сделать это «разумеется, дипломатическими средствами».

Как сообщал NEWS.ru, 17 декабря американский Сенат одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. Документ оговаривает выделение средств на «противодействие России» и санкции против «Северного потока — 2». Министерство экономики и энергетики Германии опасается, что ограничительные меры могут коснуться ФРГ и допускает завершение строительства газопровода раньше намеченного срока в качестве меры противодействия.