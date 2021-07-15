В ФРГ придумали, как устранить разногласия по «Северному потоку — 2»

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет заявил, что при запуске «Северного потока — 2» следует поставить условие о неиспользовании газопровода в геополитических целях. Политик озвучил своё предложение на подиумной дискуссии, которую устроила газета Stuttgarter Zeitung.

Лашет снова назвал проект газопровода экономическим, уточнив, что он не должен «обезвоживать» Украину.

Это было оговорено. Федеральный канцлер это гарантировала, — отметил немецкий политик.

Он добавил, что если геополитические вопросы будут учтены, то «политически не имеет значения», транспортируется российский газ по суше или морю. По мнению Лашета, Украина не должна волноваться, поскольку в ближайшие годы потребуется больше газа Европе, где Нидерланды уже не производят газ, а норвежцы снижают его производство.

Газ из арабского региона с точки зрения прав человека не лучше. Немцы не могут более увеличивать добычу газа — небольшое производство действует в Нижней Саксонии, в противном случае придётся заниматься фрекингом. Нужно принимать решение, поэтому «Северный поток — 2» — это проект, которому я говорю да. Я его не запрещаю, — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что украинские власти вводят народ в заблуждение своими заявлениями о «Северном потоке — 2», когда говорят о возможности блокировки российского газопровода. Это и есть главный обман Киева, связанный с этим проектом, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, все эти разговоры являются заявлениями для внутреннего пользования.