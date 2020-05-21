В ФРГ отказались комментировать решение суда по иску Nord Stream 2

https://static.news.ru/photo/30c9375a-9b3d-11ea-a306-fa163e074e61_660.jpgФото: Stefan Sauer/Global Look Press
В Минэкономики ФРГ отказались комментировать решение суда ЕС по иску компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока 2» в рассмотрении дела о действии норм ЕС на идущие из других стран трубопроводы.
Министерство экономики и энергетики ФРГ не комментирует судебные решения, — подчеркнули в ведомстве в ответ на запрос РИА Новости.
Ранее суд Европейского союза отклонил иск оператора «Северного потока 2» против ряда положений европейского законодательства.
Как писал NEWS.ru, BNA освободило «Северный поток» от соблюдения норм европейской газовой директивы на 20 лет. Заявку на такое решение подали 19 декабря 2019 года. Власти вывели из-под действия норм участок, расположенный на территории ФРГ.