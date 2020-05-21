В ФРГ отказались комментировать решение суда по иску Nord Stream 2

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Около 60-70% предприятий, работающих в книжной отрасли, будут вынуждены приостановить деятельность или обанкротиться, если государство не окажет поддержку. 82% издательств полностью прекратили выпуск новой продукции в апреле-мае 2020 года.

Восстановление спроса ожидается к концу 2020-го или в 2021-м, так как книги не являются товаром первой необходимости. Из-за этого представители бизнеса попросили включить данный сектор в список наиболее пострадавших от...